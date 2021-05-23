Ізраїль повертається до мирного життя. Стихли сирени і припинилися масштабні ракетні обстріли, які тривали майже два тижні. Руйнування і жертви величезні. У секторі Гази сотні загиблих, в Ізраїлі дванадцятеро.

А могло бути значно більше, якби не "Залізний купол" - унікальна система протиракетної оборони, аналогів якої немає. Нашим журналістам пощастило на власні очі побачити зброю, про яку сьогодні говорить увесь світ.

І навіть наш міністр оборони зацікавився. Як "Залізний купол" рятує ізраїльтян? Розкаже наш власний кореспондент на Близькому Сході - Антон Готліб.

На вулицях Тель-Авіва нічого не нагадує про те, що буквально кілька днів тому була війна. Гуляють люди, працюють кафе і ресторани. І навіть в Ашкелоні, який був під найсильнішими обстрілами, теж - цілком курортна атмосфера. Лише дірки в стінах деяких будинків нагадують, що понад тиждень жителі провели в бомбосховищах. 12-денний конфлікт завершився, перемир'я наразі дотримуються обидві сторони. І кожна заявляє про свою перемогу.

Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Коли ми починали операцію, я визначив її головну мету - завдати серйозного удару по терористах і відновити спокій, створюючи фактор стримування. Саме це ми й зробили.

Ісмаїл Ханія, керівник руху Хамас:

Це - стратегічна перемога. Операція "меч Єрусалима", закінчилася не так, як раніше. Ця битва відчинила двері для нових звершень, нових перемог та успіхів. Вважаємо, що цей бій - стрибок в історії конфлікту з нашим ворогом.

Та якщо пригледітися пильніше: то Газа - в руїнах і майже вся технічна верхівка Хамасу - вибита. Знищені сотні пускових установок, склади і заводи з виробництва зброї, а головне - зруйнована підземна інфраструктура.

Віктор Верцнер, військовий експерт:

Одно уничтожение сети подземных тоннелей - это уже огромный военный успех. Сейчас уничтожено около 100 километров подземных ходов, а это стратегическое имущество этой организации.

Хамасу так і не вдалося втягнути Ізраїль в наземну кампанію. Більше того, командування зуміло дезінформувати палестинців про її "початок". І замість вторгнення, по них завдали удару небувалої потужності. Справжні втрати досі невідомі - сотні бойовиків поховані в завалених тунелях.

На жаль, і в Газі багато жертв, серед них діти. Уникнути цього було майже неможливо. Анклав - найбільш густонаселена територія планети. Ізраїльська армія попереджала про обстріли, даючи час на евакуацію. Це запис, як офіцер ЦАХАЛу вмовляє жителя Гази піти з будівлі.

Ми будемо бомбити будівлю. - Ви хочете бомбити? То бомбіть усе, що хочете. - Ні, брат, ми повинні зробити все, що в наших силах, аби ви не загинули. - А ми хочемо померти. - Але ви ж несете відповідальність за життя дітей. - Якщо дітям судилося померти, вони помруть. - Не приведи Боже! Ти що, хочеш померти? - Ось так ми покажемо вашу жорстокість.

Ізраїлю цей конфлікт теж обійшовся дорого. Такого інтенсивного обстрілу країна не знала ніколи.

Близько чотирьох тисяч ракет за 12 днів. Обстрілювали Єрусалим і Тель-Авів. Сирени вили, не вщухаючи. Пошкоджено 800 будівель, вбито 12 людей. Страшно уявити, що було б, якби не справжня сенсація цієї компанії - "Залізний купол". Можливо, єдина бойова система в світі, створена не вбивати, а захищати. Це відео записав мій колега - Сергій Ауслендер.

Сергій Ауслендер, ізраїльський журналіст:

Мы находимся между Иерусалимом и Тель-Авивом, чуть в стороне от обычного пролета ракет. Вот если посмотреть в ту сторону - видно огни. Это большой Тель-Авив. И вот обычно целятся сюда, но вот периодически долетает и до нас. Вот сейчас видно, как взлетает ракеты Железного купола. Вспышка и перехват. Опять пошли ракеты - вон-вот, вот они. Видно, как они взлетают. И сейчас мы увидем, как Железный купол перехватывает палестинские ракеты. вот эти вспышки. И сейчас до нас докатится звук разрыва.

Знімальній групі телеканалу "Інтер" дозволили зняти позицію однієї з батарей на бойовому чергуванні. Із міркувань безпеки - не можна показувати, де вона розташована, точність ракетного вогню ХАМАСу сильно збільшилася. Чотири пускові установки, така батарея прикриває 150 квадратних кілометрів території.

Анна Уколова, представниця армії оборони Ізраїлю:

Эта система перехватила около 90 процентов ракет, которые несли в себе угрозу для гражданских объектов и, в принципе, это то, что очень сильно спасло жизни жителей Израиля.

Основа системи - високочутливий радар, який засікає пуск. Якщо ракета загрожує населеному пункту, система дає команду на перехоплення. По кожній ракеті запускають два перехоплювачі, аби гарантовано її вразити. І робить усе це "Залізний купол" за лічені секунди.

Однією з головних особливостей системи є її унікальна швидкість реагування, або швидкодія. Уявіть, ракета терористів із сектора Гази долітає до Ашкелона за 20 секунд, а до Сдерота ще швидше. За цей час система встигає виявити запуск ворожої ракети, розрахувати її траєкторію, дати команду на перехоплення і зрештою, перехопити. Такої швидкодійної системи покищо немає жодна з інших країн світу

Не віриться, що колись армія не хотіла брати цю систему на озброєння - її вважали дорогою і безглуздою. Але тодішній міністр оборони Амір Перец наполіг і знайшов на це гроші. Кращої реклами цієї зброї, ніж те, що зараз бачив світ - важко уявити. Про неї заговорили і в Україні.

Правда, міністр оборони Андрій Таран сказав буквально наступне: "Розглядаємо можливість придбання чогось на кшталт "Залізного купола"." Ця фраза потішила ізраїльських експертів. Тому що нічого "на кшталт" "Залізного купола" не існує - це єдина система в світі, здатна перехоплювати некеровані ракети і навіть мінометні снаряди з мінімальним підлітний часом.

Зараз на півдні Ізраїлю і в Газі затишшя. Пошкоджені будинки відновлять, постраждалі отримають компенсації. ХАМАС зазнав важких втрат. Але проблема з анклавом не вирішена, бойовики відновлюватимуть свої арсенали. В Ізраїлі ніхто й не сумнівається, що наступна ескалація - це лише питання часу.