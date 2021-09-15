В Англії винайшли новий аналіз крові: він допоможе виявити пухлини на початковій стадії [ Редактировать ]
В Англї стартує перше в світі випробування нового аналізу крові. З його допомогою можна виявити понад півсотні різновидів пухлин на початковій стадії, коли ще немає жодних симптомів.
Що це за аналіз та коли він піде у широкий вжиток - розкаже Світлана Чернецька із Лондона.
Лише один-єдиний аналіз крові на понад 50 різновидів раку. Насамперед тих, які надзвичайно складно виявити на ранній стадії, як-то: легень, шлунка чи підшлункової залози. Шанси вижити після встановлення діагнозу тоді збільшуються в 10 разів.
Аманда Прітчард, виконавчий директор Національної служби здоров'я Англії:
З допомогою цього аналізу ми побачимо рак ще до виникнення будь-яких симптомів. Це дасть нам можливість виявляти захворювання на ранніх стадіях. Тобто в пацієнтів збільшаться шанси на повноцінне одужання, та й лікування буде набагато легшим.
Наразі це лише очікування. Ефективність аналізу ще треба довести.
Саме з цією метою в Англії запускають масштабне клінічне випробування. До нього залучать 140 тисяч добровольців. Усе, що від них потрібно, - три аналізи крові за два роки. Якщо дослідження буде успішним - це стане революцією в діагностиці раку.
Онкологічні захворювання залишаються однією із головних причин смертності у світі. Зазвичай діагностику раку проводять лише за наявності симптомів. Наразі основний метод - біопсія. Коли частинку тканини чи органа віддають на біохімічне дослідження. Це - складна операція, особливо при раку легень чи простати. Крім того, невідомо, де саме шукати ці хворі клітини.
Джошуа Офман, головний медик компанії-виробника аналізу крові на рак:
Наш аналіз дивиться на тіло, кров, ДНК і визначає, чи є сигнал про рак на даний момент. Якщо сигнал є, то це дає можливість знайти пухлину в конкретній тканині чи органі. Тобто він не схожий на ті генетичні тести, які говорять про ризики виникнення раку, він каже, чи рак вже є в зародку.
Науковці шукатимуть хімічні зміни у фрагментах генетичного коду, які витікають із пухлин у кров. Це не означатиме, що в людини точно рак. Але стане підставою провести контрольні дослідження для перевірки. Початкові підсумки випробування підіб'ють лише за 2 роки. І якщо вони виправдають сподівання, до дослідження залучать ще мільйон людей. І лише після цього є імовірність, що аналіз стане доступнішим.
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