В Херсоне на прохожего упала бетонная плита [ Редактировать ]
В Херсоне сегодня, 16 сентября, на мужчину упала бетонная плита. Из-под завала его доставали спасатели.
Инцидент произошел днем на улице Черноморской. По данным ГСЧС, с крыши пристроенного магазина упала бетонная плита и привалила прохожего.
"Совместно с работниками ХОКАССа чрезвычайники оттащили плиту и достали мужчину из-под завала. Пострадавшего сразу передали медикам скорой помощи", - рассказали в ГСЧС.
Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший мужчина.
Напомним, ранее под Тернополем гость умер на свадьбе во время танца.
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