СБУ викрила кремлівську ботоферму на Харківщині [ Редактировать ]
Чергову ботоферму, яка поширювала замовлену кремлем пропаганду, викрила СБУ. Організатором виявився житель Харківщини.
Колаборант, на замовлення своїх кремлівських хазяїв, поширював стандартну антиукраїнську дифамацію - виправдання збройної агресії РФ на сході України та дискредитація української влади.
Наразі в СБУ перевіряють можливу причетність російських спецслужб. Адже відомо, що зрадник отримував гонорари за публікації в російських рублях через електронні платіжні системи.
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Олександр Франчетті понад 20 років жив у Чехії. 2014 року, незадовго до анексії, приїхав до Криму. Вступив у незаконне збройне формування "Оборона Севастополя".