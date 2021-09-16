Росіяни блокують сервіси Google на своїй території [ Редактировать ]
Окрім арештів, путінські спецслужби пройшлися по інтернету. Напередодні на території Росії заблокували сервіс Google-документи. Пізніше доступ відновили. Блокування пов'язують із публікацією на Google Docs матеріалів щодо так званого "розумного голосування".
Ідеться про рекомендації щодо волевиявлення на прийдешніх виборах від соратників Олексія Навального. Аби скинути керівну "Єдину Росію", ті пропонують голосувати за інші партії, які на місцях мають більше шансів. Щоправда, подекуди таке "розумне голосування" виходить доволі сумнівним.
Адже замість "єдиноросів" російська опозиція пропонує, приміром, підтримати партії одіозних Жириновського або Захара Прилєпіна. Останній, нагадаю, відзначився на Донбасі, коли воював проти України.
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