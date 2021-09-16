У німецькому Брауншвайгу починається суд над колишніми керівниками та інженерами "Фольксвагена".

Ідеться про фальсифікацію показників викидів дизельних машин 2015 року. Двигуни Фольксвагена були оснащені пристроями, які визначали, коли їх тестують, і тимчасово занижували викиди.

Як наслідок, лише у США, під маркою авт з мінімально шкідливими викидами, компанія продала майже пів мільйона дизельних моделей "Джетт", "Бітл", "Гольф", "Пассат" та "Ауді А3". Нині частина таких машин імовірно прямує в Україну - через схеми "дешеві авто зі США" і проходить українську сертифікацію. Уже попередньо очікують, що цей судовий розгляд буде затяжним.