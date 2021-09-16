У Німеччині судять колишніх керівників "Фольксвагену" [ Редактировать ]
У німецькому Брауншвайгу починається суд над колишніми керівниками та інженерами "Фольксвагена".
Ідеться про фальсифікацію показників викидів дизельних машин 2015 року. Двигуни Фольксвагена були оснащені пристроями, які визначали, коли їх тестують, і тимчасово занижували викиди.
Як наслідок, лише у США, під маркою авт з мінімально шкідливими викидами, компанія продала майже пів мільйона дизельних моделей "Джетт", "Бітл", "Гольф", "Пассат" та "Ауді А3". Нині частина таких машин імовірно прямує в Україну - через схеми "дешеві авто зі США" і проходить українську сертифікацію. Уже попередньо очікують, що цей судовий розгляд буде затяжним.
по теме
Гігантська тварина завдовжки три метри гріється на камінні, купається біля берега і приймає грязьові ванни. Таке видовище місцеві жителі востаннє спостерігали чверть століття тому.
В уряді Данії впевнені - це рішення значно покращить рівень чистоти повітря в містах.
Офіційно ім'я принца Чарльза ніде не фігурує. І дуже ймовірно, що він навіть і не здогадувався про аферу. Або не хотів втручатися, щоб не зупинити потік грошей.
Аварія трапилася першого вересня на світанку. "Мазда" на швидкості вилетіла на тротуар, де збила молоду жінку та влетіла у стіну торговельного центру.
Водійку та пасажира іномарки з незначними травмами доправили до лікарні. На суді підозрювана просила пробачення у родичів загиблої та переконувала: причиною аварії стало лопнуте колесо в автівці.