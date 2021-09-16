Окупація Донеччини та Луганщини, анексія Криму... Реалії, в яких Україна живе вже восьмий рік. Проте, є серед українців й ті, хто заробляє на цьому гроші...

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Если вы инвестируете в Россию, платите в Россию налоги - то, конечно, ваши деньги идут на содержание государственной машины, в том числе на российскую армию, в том числе - часть этих денег потом идет на финансирование террористов и на Донбасе, и оплачивате анексию Крыма, безусловно.

Бізнесмен - Андрій Іванов. Власник підприємств та компаній, які серед іншого - займаються судноплавством. І, як з'ясували журналісти розслідувачі, працюють вони на анексованій території.

Артем Поліковський, журналіст ІА "Стоп корупції":

Після анексії Криму, у нього продовжують працювати там заводи, підприємства і бізнеси. В Росії у нього теж дуже багато компаній і він вільно працює в Україні, уникаючі всіх санкцій, законів.

За даними журналістів "Стоп корупції", за час анексії півострова Іванов не лише не згорнув там свого бізнесу, а навпаки - розширив вплив на ринку судноплавства. При чому одразу на два "фронти".

Артем Поліковський, журналіст ІА "Стоп корупції":

У нього в Криму є підприємства, які будують судна. ввозить їх в Україну, тут на них працює. А по дорозі просто змінює прапор з російського на український і уникає будь-яких, сплат, податків звісно незаконно.

Андрій Іванов - офіційно переоформив компанії в Криму з українських - на російські. Зокрема, у Керчі. Про це свідчать дані з відкритого реєстру платників податків РФ. За даними "Стопкору", там будують буксири й військові кораблі для росіян. Сам Андрій Іванов підтверджує, що має бізнес і на півострові, і в Росії. Та незаконним це не вважає.

Андрій Іванов, власник групи компаній "Трансшип":

Конечно, и в России у меня есть компании. Чтобы вы понимали, у меня 40 компаний в группе, которые объеденины одним единственным. Это моя собственность. 40 копаний находятся в 10 юрисдикциях.

Однак компанія "Трансшип" Іванова фігурує у десятках кримінальних проваджень СБУ та розслідуваннях фіскальної служби. Відкриті справи й за систематичне порушення перетину українських кордонів після анексії Криму, за підробку документів моряків, несплату податків та незаконну співпрацю з російськими компаніями.

Олександр Грамма, підприємець, колишній бізнес-партнер Андрія Іванова:

Есть такое большое судно-накопитель, у ихней группы компаний таких несколько штук. Оно находится за 12-мильной зоной, за границей. Там, потому что идут транзитные суда. Там в нейтральных водах он может грузить кому угодно. Минуя всех этих платежей, я так понимаю, таможенных расходов и так далее.

Ігор Поночовний, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя:

Факти ці є, вони документуються. Але кримінальної відповідальності, поки що, за ведення бізнесу в Криму, здійснення будь-якої економічної діяльності немає.

Аби з'ясувати, на якому етапі зараз розслідування - ми надіслали запити до державної фіскальної служби та кримської прокуратури.