В Італії усі працівники зобов’язуються вакцинуватися [ Редактировать ]
Італія зобов'язує всіх працівників вакцинуватися проти COVID-19. Щоб потрапити на своє робоче місце, кожен італієць має продемонструвати "зелений сертифікат".
Нове правило набере чинності з 15 жовтня і зачепить як державні, так і приватні компанії. Так уряд планує покращити показники вакцинації до нового епідемічного сезону та настання холодів, а також сформувати у суспільстві колективний імунітет.
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