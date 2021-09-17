Щоб потрапити на своє робоче місце, кожен італієць має продемонструвати "зелений сертифікат".

Італія зобов'язує всіх працівників вакцинуватися проти COVID-19. Щоб потрапити на своє робоче місце, кожен італієць має продемонструвати "зелений сертифікат".

Нове правило набере чинності з 15 жовтня і зачепить як державні, так і приватні компанії. Так уряд планує покращити показники вакцинації до нового епідемічного сезону та настання холодів, а також сформувати у суспільстві колективний імунітет.