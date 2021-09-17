В России началось производство вакцины от коронавируса AstraZeneca. Ее производят на мощностях фармацевтической компании "Р-Фарм".

"В России уже производятся иностранные вакцины. На "Р-Фарм" (вакцина производства, - ред.) AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", - заявил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.

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Кроме того, Украина начнет делится вакцинами от коронавирусной инфекции, срок годности которых скоро подойдет к концу, с другими странами. Препараты будут отправлены международным партнерам, в случае острой нужды.

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