Вибух у Кривому Розі. Він пролунав на сьомому поверсі одного з будинків міста приблизно о десятій ранку. На момент інциденту в помешканні перебував літній чоловік із трьома онуками. Від вибуху почалася пожежа.

Коли на місце прибули надзвичайники, вогонь почав поширюватися по квартирі. Вогнеборці швидко приборкали полум'я. Ніхто не постраждав, дідуся та онуків вивели на повітря. Також врятували десятирічного хлопця із сусідньої квартири - той надихався диму й самостійно вийти не міг. А що саме вибухнуло тепер розбираються експерти.