У Кривому Розі вибухнула багатоповерхівка [ Редактировать ]
Вибух у Кривому Розі. Він пролунав на сьомому поверсі одного з будинків міста приблизно о десятій ранку. На момент інциденту в помешканні перебував літній чоловік із трьома онуками. Від вибуху почалася пожежа.
Коли на місце прибули надзвичайники, вогонь почав поширюватися по квартирі. Вогнеборці швидко приборкали полум'я. Ніхто не постраждав, дідуся та онуків вивели на повітря. Також врятували десятирічного хлопця із сусідньої квартири - той надихався диму й самостійно вийти не міг. А що саме вибухнуло тепер розбираються експерти.
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Полум'я стрімко ширилося через сильний вітер. Загалом вигоріло майже десять тисяч гектарів лісу. До гасіння залучили до тисячі вогнеборців та півсотні одиниць повітряної техніки.
Підозрюють, що хтось з мешканців будівлі використовував газову плиту для обігріву квартири.
Унаслідок аварії, на підприємстві прорвало трубу. Усього постраждали п'ятеро людей. Трьом, жінці та двом чоловікам, окропом обпекло ноги.
Після вибуху - будівля частково обвалилася та почала горіти. На місце прибули пожежники, вогонь загасили. Двох осіб вважають зниклими безвісти, рятувальники розпочали пошукову операцію.
Після вибуху - будівля частково обвалилася та почала горіти. На місце прибули пожежники, вогонь загасили. Двох осіб вважають зниклими безвісти, рятувальники розпочали пошукову операцію.