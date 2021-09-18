Господь дает Ангелов целым народам, а каждому человеку – Ангела Хранителя.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал "Православная жизнь", об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью к празднику.

"В Священном Писании говорится, что Господь создал Небо и Землю Своей силой и мудростью, и именно под словом «Небо» имеются в виду святые Ангелы. После сотворения мира и человека Господь поручил Ангелам быть хранителями и людей, и планет. Один из Ангелов, которого звали Денница, удостоился наиболее высокой чести перед Богом. Ему было поручено охранять Землю, самую красивую из планет, на которой живут люди. Но случилось так, что Денница возгордился, увидев себя в большой чести, и захотел быть равным Господу. Безумная гордыня лишила его всего, что он имел, и сделала его, самого первого среди Ангелов, темным духом. Другой Ангел высокого достоинства по имени Михаил восстал против Денницы, победил и сбросил его с небесных кругов. Именно с тех пор в мире существуют две силы: темная и светлая. Светлая ангельская сила помогает людям, а темная – пытается отвлечь их от Бога и довести до гибели", - рассказал Предстоятель УПЦ.

Он напомнил, что история праздника Чуда Архистратига Михаила в Хонех восходит к IV столетию и связана с древним городом Хоны, который при апостоле Павле назывался Колоссами (недалеко от Иераполя), где находился храм Архистратига Божия Михаила.

"Он был воздвигнут усердием одного из жителей Лаодикии: его немая дочь исцелилась и получила дар речи, испив воды из целебного источника, находившегося близ места построения храма, после явления ее отцу Архистратига Михаила, который и впоследствии не раз являл христианам свое заступничество. В этом храме на протяжении 60 лет исполнял пономарское служение благочестивый христианин Архипп. Однажды озлобленные язычники, видя, что проповедь блаженного Архиппа обращает в христианство большое число людей, задумали разрушить храм Архистратига Михаила и погубить пономаря. Они соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на храм. Но по молитве Архиппа явился Архистратиг Михаил. Ударом своего жезла он открыл в горе широкую расщелину, воды рек ушли в землю, и храм был спасен. Язычники в страхе разбежались, а святой Архипп и видевший это чудо народ Божий прославили Господа и его Архистратига Михаила - Небесного покровителя спасенного храма и заступника всех христиан, к которому обращаемся с просьбой защитить от всяких напастей и искушений, которыми наполнена жизнь современного православного христианина", - добавил архипастырь.

Митрополит Онуфрий пояснил как нужно вести себя в этот день, чтобы избежать житейских искушений.

"И в этот день праздника, и во все другие дни нужно себя вести так, чтобы не огорчать своего Ангела Хранителя, у которого начальник - святой Архистратиг Божий Михаил, то есть нужно стараться жить по заповедям Господним. Сегодня живем в новой благодати, когда Спаситель воскрес и дал каждому человеку силы для того, чтобы он был спасен и соблюдал Божьи заповеди. Господь дает Ангелов целым народам, а каждому человеку - Ангела Хранителя. Его не видим глазами, но он всегда рядом с нами. Как говорит святой апостол Павел, "он помогает тем людям, которые хотят спастись". Ангел дает добрые советы, вкладывает благие мысли в сердце человека", - сказал владыка.

Предстоятель отметил, что человеку часто трудно распознать, где мысль от Ангела, где - от темного духа, а где - от плоти.

"Душа исполнена множеством помыслов и желаний, среди которых - и добрые, и недобрые, поэтому и трудно разобраться. Для того чтобы распознать, какой помысел от Ангела, а какой - от темного духа, человек в первую очередь должен знать Священное Писание и молиться. Когда приходит мысль от Ангела - человек успокаивается, ощущает мир, говоря современным языком - чувствует себя на месте. А если грешим, Ангелы отступают подальше от нас, потому что им неприятно находиться рядом с человеком, который источает духовный смрад. Ангелы уходят, скорбят и молятся о таких душах. А когда человек живет праведно - Ангелы радуются", - считает Блаженнейший.

Он пожелал всем жить так, чтобы не отгонять от себя святых Ангелов, первых помощников и защитников. "В день Архистратига Михаила нужно прилагать усилия для совершения духовных трудов, которые так необходимы для спасения", - заключил Митрополит Онуфрий.