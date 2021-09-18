День міста сьогодні відзначає Білгород-Дністровський - один із найстарших населених пунктів України.

Дві з половиною тисячі років дивовижної історії! День міста сьогодні відзначає Білгород-Дністровський - один із найстарших населених пунктів України. Святкують масштабно: гуляння триватимуть протягом усіх вихідних. Подробиці - далі.

Ще в четвертому столітті до нашої ери тут, на Дністровських схилах, оселилися греки. Потім правили італійці, турки, вірмени, молдавани... Усіх не перелічити. Наразі головний символ Білгорода-Дністровського- стародавня фортеця на березі лиману.

Тетяна Біла, директор Білгород-Дністровського краєзнавчого музею:

Он в древности находился на пересечении важных торговых путей, поэтому каждый стремился этот город захватить и, естественно, давал ему свое имя. Река Днестр тогда называлась рекой Тирас. И вот греки, придя сюда по реке, дали название городу - город Тира!

Ярмарки, фуд-корти, спортивні змагання, концерти та фестивалі національних культур! Цьогоріч День міста Білгород-Дністровська мерія вирішила відсвяткувати з розмахом.

Віталій Граждан, міський голова Білгорода-Дністровського:

Один из важных моментов нашей команды - это, если что-то делать, то очень качественно, либо вообще этого не делать. Мы подошли вот с таким подходом, с душой. Я хочу поздравить жителей Аккермана, Белгород-Днестровского с праздником, с Днем города, пожелать им крепкого здоровья. Наш город должен занять почетную нишу среди нормальных, развитых городов и, я думаю, я постараюсь, и сделаю всё возможное, чтобы это осуществилось.

"Опозиційна платформа - За життя" перемогла на останніх місцевих виборах, і їхня фракція - найбільша в раді. У нової команди вже є досягнення: ремонт центрального стадіону, на який десятиріччями чекали містяни. А щодо стратегічних звершень - за дев'ять місяців майже повністю вдалося позбавити комунальні підприємства недоцільних витрат.

Віктор Андрєєнков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Наша задача - это сделать так, чтоб коммунальные предприятия были абсолютно недотационными и были прибыльными - это наша цель и задача, к которой мы идем, и я надеюсь, что за два-три года мы сможем справится с ней. И важно, что в нашем городе сохранили мир, стабильность, у нас работает нормально городской совет. Есть дискуссия, есть понимание, это очень важно и положительно для нас.

Привітати містян до Білгорода-Дністровського приїхали політики й чиновники з Одеси й Києва. Щоправда, на кілька годин в урочистостях довелося зробити перерву через погодні умови.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Никто на самом деле не знает, сколько точно лет Белгород-Днестровскому: точно больше двух с половиной тысяч, я думаю, что вот этот дождик, который пошел в конце праздника - вернее, в его серединке - это на фарт: дождь всегда к удаче, дождь всегда к добру и вот очень хочется, чтобы команда нового мэра сделала так, чтобы Белгород-Днестровский был не только самым взрослым городом в Украине, но и чтобы он был самым комфортным, самым удобным для жизни своих граждан. И я искренне желаю им в этом удачи, успеха, добра и благополучия.

Святкування триватимуть і завтра й будуть навіть масштабнішим, ніж сьогодні. А завершиться все феєрверком, гала-концертом та дискотекою у фортеці.