Індійці вийшли на святкування попри карантинні заборони [ Редактировать ]
Тисячі індійців вийшли святкувати день народження Ґанеші попри заборону влади через карантин. Це релігійне свято місцеві жителі дуже шанують, вважають, якщо омити статую бога в купелі, зцілишся й матимеш успіх.
Утім, лише за останню добу неділю в країні зафіксували майже 31 тисячу нових хворих на коронавірус. Влада намагається пришвидшити щеплення, щоб відкрити країну для туристів. На сьогодні індусам вкололи вже понад 800 мільйонів доз вакцини.
Вірянин:
Ми дотримувалися всіх рекомендацій, які надав уряд на період святкувань щодо того, як убезпечитися від інфікування. Хоча через пандемію багато ризиків, ентузіазм вірян не згасає. Проте задля безпеки тут подбали, щоб люди не скупчувалися біля місця занурення Ганеші.
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