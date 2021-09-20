Тисячі індійців вийшли святкувати день народження Ґанеші попри заборону влади через карантин. Це релігійне свято місцеві жителі дуже шанують, вважають, якщо омити статую бога в купелі, зцілишся й матимеш успіх.

Утім, лише за останню добу неділю в країні зафіксували майже 31 тисячу нових хворих на коронавірус. Влада намагається пришвидшити щеплення, щоб відкрити країну для туристів. На сьогодні індусам вкололи вже понад 800 мільйонів доз вакцини.

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