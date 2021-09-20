"Галицьке лицарство" у Галичі: як провели щорічний фестиваль Середньовіччя [ Редактировать ]
Відважні лицарі та дух Середньовіччя. У Галичі відбувся щорічний фестиваль "Галицьке лицарство". Молодь із усієї України приміряла старовинні обладунки та випробовувала силу в бою. Реконструктори відтворили одну із найвідоміших переможних битв військ Короля Данила з іноземними загарбниками. Усе бачили наші кореспонденти.
На пагорбах однієї з колись наймогутніших фортець Галицько-Волинського князівства чути бряжчання мечів та тупіт кінських копит. Відважні воїни нині знову зійшлися на ристалищі в запеклому бою.
Максим у таких турнірах не новачок. Тренується вже п'ять років. Каже: вправлятися треба постійно. Бо лицар носить на собі щонайменше 25 кілограмів.
Максим Ващук, учасник з Луцька:
На мені обладунок 14 століття ..тут йдуть ватні ноги, сегментовані руки і так само пластинчатий корпус. Ось тут йдуть цільні пластини металу.
На ристалищі шикуються лицарські команди - десять на десять. Правила прості - перемагає та, яка першою повалить на землю всіх суперників. Дозволені будь-які прийоми та зброя.
Олег, учасник із Чернівців:
Сокири, шестипьори, мечі, боротьба, бокс, мечі, щити, і в принципі як завгодно. Не можна бити лише ззаду за голінь.
Серед учасників турніру чимало жінок. Участі в боях, звісно, не беруть. Проте, мають не менш відповідальні обов'язки.
Наталія, учасниця із Чернівців:
Допомогти хлопцям одягнутися, роздягнутися, подати зброю, поправити обладунки, підшити обладунки, якщо це потрібно.
Глядачі від видовища в захваті.
Ірина, глядачка:
Дуже багато, крім лицарів ще і дівчата в різних костюмах ..просто дух того часу тут присутній.
Любов, глядачка:
Це відчувається, що хлопці займаються цим і це з любов’ю зроблено. А по- друге, знають, що роблять. Тобто їм спокійно заточити мечі і відправити в Середньовіччя.
За словами організаторів, головна мета фестивалю - зацікавити людей історією.
Володимир Гергелюк, співорганізатор фестивалю "Галицьке лицарство":
Аби зробити туристичну промоцію Галича, щоб про це місце взнали у всій Україні. Ми хочемо передати сам той дух, саму атмосферу і показати нашим гостям ту історію, на яку ми заслуговуємо як велика держава.
Цьогоріч уперше тут провели і масштабну реконструкцію бою. Відтворили переможну битву Короля Данила над іноземними загарбниками 1221 року. Участь у ній взяли реконструктори з усієї України.
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