За сутки, 18 сентября, в мире обнаружили 350 897 новых случаев COVID-19. В частности в США - 32 731 случай, в Индии - 30,809, в Великобритании - 29 612.

Об этом сообщает сайт Worldometers.

Кроме того, в Турции выявили 26 398 заражений, а в России - 20174.

Украина с 3983 случаями на 19 месте в мире между Японией и Италией. В Европе Украина шестая.

5748 человек в мире умерли. По этому показателю Украина на 24 месте в мире и на 4 - среди европейских стран.

Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.

Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.

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