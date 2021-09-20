Тендеры Минобороны на ремонт двигателей к военно-транспортным Ил-76 выигрывает компания УРАРП (Украино-российское авиаремонтное предприятие). С 2017-го по 2020-й компания выиграла тендеров на 237 млн гривен. При этом ремонтные работы происходят на несертифицированной базе. Об этом сообщает эксперт авиастроения Валентин Горбань в блоге на Цензор.нет.

По его словам, для ремонта авиадвигателей Ил-76 требуется испытательный стенд, которых в Украине два – на "Мотор-Сич" и на ГП НАРП. УРАРП не обращался к ним, а значит качество их ремонта не подтверждено испытаниями.

"УРАРП вместо испытательных стендов использует два частных самолета ИЛ-76Т. Они базируются на военном аэродроме в Кульбакино (г.Николаев). Там в нарушение всех правил испытывают двигатели для ВСУ", - пишет автор.

"Качественный ремонт авиадвигателя невозможен без сертифицированных испытательных стендов. Навешивание двигателя на самолеты вместо стенда – грубейшее нарушение технологий ремонта, а также – колоссальный риск для безопасности полетов и жизни людей. Это предположение иллюстрируют несколько ЧП с Ил-76МД после обслуживания на УРАРП. При полете самолета ИЛ-76МД в 2019 году на Закарпатье произошел отказ двигателя. Самолет сел на вынужденную посадку. В конце ноября 2020-го на ИЛ-76МД в Египте произошло разрушение турбины и повреждение закрылка осколками. Самолет совершил экстренную посадку. Подобный инцидент произошел еще с одним побывавшим на ремонте в УРАРП двигателем ИЛ-76МД на аэродроме Меркулешты в Молдове. На взлете разрушилась турбина и самолет чудом остановился", - заметил авиаэксперт.

"Официально в УРАРП не закупали новых комплектующих. А значит – ремонтировали авиадвигатели для ВСУ с использованием несертифицированных, по сути, отработавших ресурс запчастей", - подчеркивает автор статьи.

По мнению автора, существуют сомнения в наличии договоров, на основании которых два частных самолета находятся на военном аэродроме, а гражданские лица имеют беспрепятственный доступ на режимный объект.

Издание сообщает, что в отношении учредителя УРАРП – Анатолия Левина в течение 10 лет возбуждали уголовные производства за коррупцию, контрабанду и теневой вывоз оборудования.

"Допускаю, что после смены командующего Воздушных Сил ситуация с ремонтом авиадвигателей стала волновать лиц, причастных к УРАРП. Этим объясняю согласованные с руководством Укроборонпрома попытки протолкнуть на ГП НАРП нового директора Андрея Ликаренко, который является обвиняемым по статье 190 УК «мошенничество». В коллективе ГП НАРП уверенны, что цель акционеров УРАРП - получить доступ на заводские площади и использовать их возможности в своих интересах", - отмечает Горбань.

Он отметил, что вмешательство Владимира Зеленского, который среагировал на обращение коллектива, приостановило сомнительную схему. "У государства есть два варианта реагирования. Первый – не замечать ситуацию, при которой двигатели авиации ВСУ ремонтируют в гаражах. И второй – проверить полученную информацию, сделав решительные выводы. Во этом случае необходима жесткая реакция служб, отвечающих за безопасность страны", - отметил эксперт.