Професійна діяльність або неприязні стосунки - це головні версії слідства щодо теракту у Дніпрі.

Нагадаю, 15 вересня невідомі підірвали автівку, в якій були речниця управління ДСНС Дар'я Гречищева та інструктор-парамедик Олексій Кавлак. Оскільки справу кваліфікували як теракт, нею займається СБУ. За п'ять днів слідства до журналістів уперше вийшли представники обласної прокуратури.

Однак у відомстві небагатослівні. Що знайшли під час огляду помешкань загиблих - не кажуть через таємницю слідства. А без результатів експертиз не готові оголосити й що стало причиною вибуху. Наразі шукають можливих свідків.

Олександр Савенко, заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури: