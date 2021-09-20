Теракт у Дніпрі скоїли ймовірно через професійну діяльність або неприязні стосунки [ Редактировать ]
Професійна діяльність або неприязні стосунки - це головні версії слідства щодо теракту у Дніпрі.
Нагадаю, 15 вересня невідомі підірвали автівку, в якій були речниця управління ДСНС Дар'я Гречищева та інструктор-парамедик Олексій Кавлак. Оскільки справу кваліфікували як теракт, нею займається СБУ. За п'ять днів слідства до журналістів уперше вийшли представники обласної прокуратури.
Однак у відомстві небагатослівні. Що знайшли під час огляду помешкань загиблих - не кажуть через таємницю слідства. А без результатів експертиз не готові оголосити й що стало причиною вибуху. Наразі шукають можливих свідків.
Олександр Савенко, заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури:
Розбираємо і вивчаємо чи могло бути пов'язане з професійною діяльністю. Дійсно особа перебувала в зоні АТО, в зоні ООС. Діяльність пов'язана з вибуховими речовинами, з наслідками, вони займалися, вони проводили інструктажі, як не потрапити на міну, як потім надавати медичну допомогу. Звичайно ми й це вивчаємо, чи могло це стати приводом його власне поводження із цією вибухівкою.
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