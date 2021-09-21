Відвідувачі Ватикану повинні пред’являти документ про вакцинацію [ Редактировать ]
Відвідувачам у Ватикані обмежили вхід. Тепер до резиденції Папи Римського впускатимуть лише з документом про вакцинацію чи з негативним ковід-тестом.
Обмеження почнуть діяти від першого жовтня. Винятки робитимуть лише для вірян на час проведення богослужінь. Масковий режим і дотримання дистанцї залишаються обов'язковими.
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