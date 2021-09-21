Поставки американской системы противовоздушной обороны: Зеленский сделал заявление [ Редактировать ]
Во вторник, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где он примет участие в Генассамблее ООН, прокомментировал информацию СМИ о возможных поставках в Украину американской системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome (Железный купол).
Относительно Железного купола еще рано говорить, но тем не менее вы слышали сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты точно от нашей поездки будут и будут серьезные.
В первую очередь президент ожидает реакции США на план трансформации оборонного сектора Украины, который он недавно презентовал в США.
Мы ожидаем фидбэк от администрации Байдена. Мы ожидаем фидбэк относительно плана трансформации, относительно оборонного сектора этой программы, мы ожидаем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем этой встречи. Я думаю, она будет не один день в Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации. И также ожидаем фидбэк от бизнеса, у меня тут будет несколько встреч с несколькими месседжами.
При этом он отметил, что реализация договоренностей в оборонной сфере не будет быстрой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 10 сентября, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Евросоюз будет ослабевать без Украины, а НАТО - иметь потери
Виктор Медведчук сделал заявление
Во вторник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой во время рабочего визита в США посетили Мемориал жертвам Голодомора
Дмитрий Кулеба заявил о том, что предметом переговоров украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским во время визита в США станет Донбасс
Во вторник, 31 августа, президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольма