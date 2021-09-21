Розстріл у Пермі: в регіоні оголошено день жалоби

Навчання в університеті зупинили. А в регіоні оголошено день жалоби. Напередодні, озброєний молодик увірвався до вишу та відкрив безладний вогонь по всіх, кого бачив. Сам нападник також поранений і перебуває в лікарні.