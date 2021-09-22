На Україну чекають похолодання [ Редактировать ]
На Україну суне зимовий холод. У західних, центральних, та північних областях температура цієї ночі знизиться до нуля - мінус трьох градусів, на поверхні ґрунту будуть заморозки. В Карпатах на горі Піп Іван морози вже вдарили, там мінус шість і сніжить.
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