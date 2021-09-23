Под Житомиром при загадочных обстоятельствах погибла целая семья [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Коростене Житомирской области при загадочных обстоятельствах скончались три женщины: 53-летняя жительница города, ее младшая 48-летняя сестра и мать 77 лет. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
19 сентября старшая из сестер, помогая с ремонтом местному пенсионеру, почувствовала себя очень плохо и скончалась до прибытия скорой помощи. Когда ее сын приехал организовывать похороны, то обнаружил, что попасть в квартиру не может. Взламывать дверь пришлось вызывать спасателей. В квартире они нашли тела еще двух женщин.
Полиция не нашла следов того, что в квартиру наведывались чужаки. Вероятной причиной смерти целой семьи мог стать грибной токсин - на эту мысль полицейских натолкнула посуда с грибами. Подозревают и отравление некачественным алкоголем, поскольку в квартире был найден самогон. Назначена судмедэкспертиза.
С начала грибного сезона в Украине уже зафиксированы неоднократные смертельные случаи. "Подробности" сообщали, что в Винницкой области "дарами леса" отравились дети.
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