На місце прибули археологи, які виявили поруч з муміями їжу та духові інструменти, серед них - флейту.

Знахідка віком 800 років трапилася будівельникам у Перу. Майстри прокладали газогін у місті Чілка, коли натрапили на давнє поховання: вісім тіл, загорнутих у тканину.

На місце прибули археологи, які виявили поруч з муміями їжу та духові інструменти, серед них - флейту. Усе знайдене передадуть історикам. Це не перша знахідка доіспанського періоду в місті. Перуанське законодавство навіть зобов'язує компанії, які ведуть землекопні роботи, вдаватися до послуг археологів.