В четверг, 23 сентября, Киевский городской совет назначил заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий. Им стал бывший начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Об этом сообщается во время трансляции заседания горсовета.

91 депутат поддержал назначение.

Против выступили двое.

Воздержался один.

Не голосовали еще пять.

Крищенко будет отвечать за вопросы:

муниципальной безопасности,

гражданской защиты,

чрезвычайных ситуаций,

территориальной обороны,

взаимодействия с правоохранительными органами.

Его назначение в ходе заседания просил поддержать мэр Киева Виталий Кличко.

Мы сегодня должны рассмотреть назначение заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрея Крищенко... Он более пяти с половиной лет возглавлял столичную полицию... Убежден, такие опытные люди должны работать на благо нашего города и его общины.

Напомним, что президент Владимир Зеленский провел крупные перестановки в силовых структурах. Сначала должность потерял глава МВД Арсен Аваков, на его место назначили Дениса Монастырского.

Глава государства сменил главу Службы внешней разведки - уволил Валерия Кондратюка и назначил Александра Литвиненко. Также Зеленский оновил и верхушку СБУ - уволил трех замов Ивана Баканова.

Потом Зеленский взялся за армию - уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Генштаба и командующего ООС. Новым главнокомандующим назначен Валерий Залужный, так же в Генштаб назначены генералы Синайко, Павлюка, Шапталу и Мойсюка.

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