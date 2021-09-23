Крищенко назначили заместителем главы КГГА [ Редактировать ]
В четверг, 23 сентября, Киевский городской совет назначил заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий. Им стал бывший начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Об этом сообщается во время трансляции заседания горсовета.
- 91 депутат поддержал назначение.
- Против выступили двое.
- Воздержался один.
- Не голосовали еще пять.
Крищенко будет отвечать за вопросы:
- муниципальной безопасности,
- гражданской защиты,
- чрезвычайных ситуаций,
- территориальной обороны,
- взаимодействия с правоохранительными органами.
Его назначение в ходе заседания просил поддержать мэр Киева Виталий Кличко.
Мы сегодня должны рассмотреть назначение заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрея Крищенко... Он более пяти с половиной лет возглавлял столичную полицию... Убежден, такие опытные люди должны работать на благо нашего города и его общины.
Напомним, что президент Владимир Зеленский провел крупные перестановки в силовых структурах. Сначала должность потерял глава МВД Арсен Аваков, на его место назначили Дениса Монастырского.
Глава государства сменил главу Службы внешней разведки - уволил Валерия Кондратюка и назначил Александра Литвиненко. Также Зеленский оновил и верхушку СБУ - уволил трех замов Ивана Баканова.
Потом Зеленский взялся за армию - уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Генштаба и командующего ООС. Новым главнокомандующим назначен Валерий Залужный, так же в Генштаб назначены генералы Синайко, Павлюка, Шапталу и Мойсюка.
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