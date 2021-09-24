Столичный футбольный клуб "Динамо" переподписал контракт с уругвайским полузащитником Карлосом Де Пеной. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо-Киев".

Таким образом, детали соглашения с 29-летним игроком пока не разглашаются. Известно, что спортсмен приехал в Украину в статусе свободного агента. Тогда руководство "бело-синих" подписало предварительное соглашение с воспитанником уругвайского клуба "Насьоналя", которое было рассчитано до конца 2021 года.

Отмечается, что по итогам сезона 2020/2021 украинской Премьер-лиги Карлос Де Пена был признан болельщиками лучшим игроком "Динамо". В этом сезоне полузащитник участвовал в шести поединках УПЛ, в которых забил два гола и отдал три голевых передачи.

Читайте также, киевский футбольный клуб "Динамо" подписал соглашение с игроком и бразильского "Атлетико Паранаэнсе" Витиньо. Футболист на протяжение текущего сезона отыграл в родном клубе 27 матчей, в ходе которых 9 раз оформлял взятие ворот соперников, также он отдал 4 результативных передачи.

Кроме того, нападающий столичного футбольного клуба "Динамо" Владислав Супряга может перейти в один из итальянских клубов. Супряга не успел сыграть ни одного матча в сезоне за "Динамо", более того, он даже пропустил часть подготовки.

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