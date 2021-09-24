Канцлер Германии Ангела Меркель побывала в Марковском птичьем парке, который она посетила в ходе тура по земле Мекленбург-Передняя Померания. Во время общения канцлера ФРГ с птицами было сделано несколько фотографий, которые опубликовал Spiegel.

На кадрах видно, что Меркель обсела целая стая пестрых попугаев. Без соблюдения этикета они не только клевали зерна из ее рук, но уселись на плечи и даже голову. Фотографу удалось подловить редкую гримасу на лице самого влиятельного политика Евросоюза, когда ее за палец укусил попугай.

Еще на одной фотографии ей предлагают пообщаться с филином. Ангела Меркель ответила:

Нет, нет, я хорошо поработала с попугаями.

Ангела Меркель побывала в птичьем парке

Ангела Меркель занимает пост канцлера ФРГ с 2005 года - 16 лет. Она уйдет с должности после парламентских выборов, запланированных в Германии на 26 сентября. От "зеленых" на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от ХДС/ХСС - Армин Лашет, от СДПГ - Олаф Шольц.

Ангела Меркель поддерживает своего однопартийца, председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета - премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия.