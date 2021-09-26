Президентський законопроєкт про олігархів подали в парламент на початку літа.

І вже наступного дня після нападу на Сергія Шефіра народні депутати дали старт деолігархізації! А саме - боротьбу з олігархатом називали одним із можливів мотивів замаху.

Сам законопроєкт, навколо якого ламали списи не один місяць, ухвалили несподівано швидко. Хоча й із суперечками, порушенням регламенту і зрештою із... помилкою в тексті документа.

В турборежимі депутати проголосували за норми, які суперечать одна одній. Бо право визначати олігархів дали й Раді нацбезпеки, й Нацагентству із запобігання корупції. Тож тепер депутати обіцяють... деолігархізацію. Законопроєкт переголосують. А ще документ має оцінити Венеційська комісія. Зеленський уже поговорив телефоном із її головою Джанні Букіккіо.

Тож коли в Україні почнуть рахувати олігархів? Кого зможуть зарахувати до їхніх лав? Анна Каменєва розкаже.

Через нього блокували трибуну й мало не побилися.

Колеги, ну це не шоу, давайте займемо всі свої місця.

Через нього суперечки всередині президентської команди стали публічними. І знову заговорили про відставку спікера!

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України:

Існують якісь розмови - хтось комусь пропонує 50-70-100 тисяч за голос за деякі відставки.

Закон про олігархів. Чому з ним так поспішали? І як у турборежимі наробили помилок.

Президентський законопроєкт про олігархів подали в парламент на початку літа. І в липні його ухвалили в першому читанні. І до другого, попри понад тисячу поправок, документ майже не змінився. У ньому все просто. Олігарх - це той, хто відповідає трьом із чотирьох критеріїв.

Бере участь у політичному житті, має медіа або може впливати на ЗМІ, володіє компанією-монополістом, а ще має активів на понад 2 мільярди гривень. Рахуватиме олігархів Рада нацбезпеки і оборони.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Орган, який визначений Конституцією як консультативно-дорадчий, який формується виключно президентом, виключно з людей, які підлеглі президенту, а відповідно будуть ухвалювати ті рішення, які їм будуть нав’язуватись.

Вікторія Сюмар, народний депутат, "Європейська Солідарність":

РНБО на власний розсуд когось призначає олігархом або виключає з цього переліку, виключає, якщо ви не маєте стосунку до засобів масової інформації. Це означає - віддайте нам ЗМІ, а ми вас виключимо з олігархів.

І в цьому - головна проблема. Обмудсмен Людмила Денісова подала листа спікеру, в якому написала, що проєкт закону не відповідає Конституції та порушує права людини. І порадила відправити документ у Венеційську комісію. Що Дмитро Разумков і зробив. А там висновок пообіцяли дати у грудні. Та "Слуги" вирішили не чекати. Тож суперечки почалися вже з понеділка.

Про регламент цього тижня не згадував лише лінивий. Яблуком розбрату стала процедура. "Слуги" - за постатейний розгляд. Опозиція - за поправки в залі.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":

Порушення права законодавчої ініціативи ставить під сумнів конституційність ухвалення рішення.

Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України:

Є рішення комітету про правомірність застосування цієї процедури, лист від апарату Верховної Ради, висновок Київського Національного університету Тараса Шевченка.

Депутати взяли тайм-аут і 3 години в кабінеті головуючого радилися, як же розглядати документ. І начебто домовилися, що поправки деяких фракцій розглянуть у залі. Утім, монобільшість в останній момент передумала.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Не може бути, вибачте, на слензі - кидалово в залі. Якщо зараз фракція "Слуга народу" іде на порушення ключових домовленостей і це буде освячено головуючим, я вважаю, що парламенту не існує.

Та головуючий ставить питання на голосування.

І тут почалося. Блокування трибуни, мало не бійка і спроба відсторонити Стефанчука. Щоправда, невдала. І, зрештою, турбо-розгляд. З трибуни зачитують номери поправок, які враховано і які відхилено. Про що вони - не оголошують.

Буквально за пів години - 13 голосувань за статті - і фінальне.

Та найцікавіше почалося пізніше. Що саме наголосували в турборежимі нардепи зрозуміли лише наступного дня. То хто ж рахує олігархів? За однією нормою - це Рада нацбезпеки. За іншою - Нацагентство із запобігання корупції. Цю поправку до документа подав спікер. У НАЗК уже заявили: до підрахунку олігархів не готові, втім, якщо закон підпишуть, будуть виконувати. Та слуги певні - швидко виправлять помилку.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Ми це виправимо одним голосуванням і зрештою РНБО залишиться, як орган який заносить до реєстр олігархів, це відбудеться наступного пленарного тижня.

Час для роботи над помилками - є. Бо закон набуває чинності лише за пів року.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Ну це вже взагалі таке посміховисько. Тому що за півроку всі олігархи все переоформлять так, як вони хочуть, і ні в кого не буде ні засобів масової інформації, не власності, нічого. Це означає, що цей закон - чистий фейк.

А от що буде, коли закон запрацює? Олігархи подаватимуть декларацію, не зможуть брати участь у приватизації чи фінансувати політичні партії. А чиновники декларуватимуть свої контакти з олігархом - розмови, переписки, зустрічі. Але хто і як це перевірятиме? В законі не сказано.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Скільки грошей додатково держава отримає. Відповідь - нуль. Ну нуль, нічого. Просто назвуть олігархів олігархами.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Ми з вами дорослі люди і не повинні вірити в казки. Одне рішення саме по собі не може змінити карколомно країну в цілому.

Сам закон і процедура розгляду з новою силою підкріпили чутки про можливу відставку спікера.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Ми не хочемо виносити без якогось окремої необхідності сор із ізби, як то кажуть. Зараз немає підписних листів. Я не можу казати за майбутнє.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Тепер буде новий спікер у нас - Руслан Стефанчук, він готовий нехтувати законом, регламентом. Здав іспит, думаю, що на наступному тижні питання відставки Разумкова буде поставлено на розгляд.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

І ми, звичайно, не будемо голосувати за його відставку. Ми вважаємо, що зараз це політична спроба його зняти через різницю позицій з Офісом Президента.

Кадрові ротації слуги, вочевидь, обговорюватимуть у Трускавці. Куди всі гуртом поїдуть наступного тижня.

А от як будуть розпоряджатися державними коштами наступного року? Розказав міністр фінансів під час презентації проєкту держбюджету.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Безпрецедетно зростає обсяг коштів за програмою медичних гарантій. На 34 млрд грн до 158 млрд грн. Зарплата лікаря буде більше 20 тисяч грн, для середнього медичного персоналу - 13,5 тисяч грн.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Коли влада говорить, що там збільшені видатки на охорону здоров’я і що там підвищуються заробітні плати, то вони б поспілкувалися б з лікарями і дізналися, що в нас колосальні борги з виплатами нашим медичним працівникам по всій країні.

А от суттєвих підвищень мінімальної зарплати та пенсій чекати не варто.

Михайло Цимбалюк, народний депутат, "Батьківщина":

Пенсія зросте всього-на-всього приблизно на 100 грн. Враховуючи інфляційні процеси, то пенсіонери не зможуть навіть купити те за нову пенсію, що вони купляли минулого року.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Опять увеличиваются выплаты силовикам, ну например прокуратуре - 2 млрд, СБУ - 2 млрд грн. А социальные выплаты с учетом инфляции практически заморожены. Заложили прожиточный минимум в бюджет 2293грн, при том, что даже фактически Минсоцполитики посчитал 4370 грн - это минимальный прожиточный минимум. То есть, его сознательно закладывают в бюджет ниже.

У проєкт бюджету уряд уже заклав гроші від скандального податкового законопроєкту - 5600. Хоча він ще й не ухвалений. Розглядати його планують на початку жовтня. І знову - за спецпроцедурою.

Тож основна інтрига наступного пленарного тижня - чи не повториться сценарій розгляду олігархічного закону? Ну, і звісно, чекаємо анонсованих відставок міністрів.