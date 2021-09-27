Премьер Нидерландов может стать целью похищения - СМИ [ Редактировать ]
Вокруг и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте усилили меры безопасности. Были сигналы, что политик может стать целью атаки или похищения. Об этом сообщает Telegraph.
По данным издания, это может произойти со стороны организованной преступности.
Мы знаем, что к этому относятся очень серьезно, и есть действительно большие опасения по этому поводу.
В прокуратуре страны не комментируют эту информацию.
Ранее мы писали о том, что в Нидерландах морская перехватила парусное судно, на котором перевозили нелегальных мигрантов. Оба шкипера оказались гражданами Украины, они задержаны.
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