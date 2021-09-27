У Великобританії спостерігають дефіцит водіїв вантажівок через брекзит [ Редактировать ]
У Лондоні дефіцит бензину. Через це деякі заправки зачинилися, інші - запроваджують обмеження. На АЗС шикуються довжелезні черги автомобілістів. Усе через брак водіїв на бензовози та вантажівки, адже більшість із них - іноземці. І Брекзит суттєво ускладнив для них можливість працювати у Великій Британії. Криза в транспортних перевезеннях посилилася так, що загрожує порожніми полицями в супермаркетах. Уряд планує залучити до розвезення палива військових.
Я тут уже близько години - чекаю можливості заправити машину. Вчора я стояв у черзі. Хотів заправитися, але бензин закінчився. Сьогодні у мене ще є чверть бака. Я розраховую, ще десь пів години потрібно чекати. Це дійсно неприємно. Я водій, і без бензину, звичайно, нікуди не подінуся.
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Усе через брак водіїв на бензовози та вантажівки, адже більшість із них - іноземці. І Брекзит суттєво ускладнив для них можливість працювати у Великій Британії.
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