У Лондоні дефіцит бензину. Через це деякі заправки зачинилися, інші - запроваджують обмеження. На АЗС шикуються довжелезні черги автомобілістів. Усе через брак водіїв на бензовози та вантажівки, адже більшість із них - іноземці. І Брекзит суттєво ускладнив для них можливість працювати у Великій Британії. Криза в транспортних перевезеннях посилилася так, що загрожує порожніми полицями в супермаркетах. Уряд планує залучити до розвезення палива військових.

Я тут уже близько години - чекаю можливості заправити машину. Вчора я стояв у черзі. Хотів заправитися, але бензин закінчився. Сьогодні у мене ще є чверть бака. Я розраховую, ще десь пів години потрібно чекати. Це дійсно неприємно. Я водій, і без бензину, звичайно, нікуди не подінуся.