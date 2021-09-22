В среду, 22 сентября, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба высказался относительно процесса интеграции Украины в НАТО. Об этом сказал Дмитрий Кулеба во время брифинга.

Так, по его словам, процесс не имеет определенности и четкости.

Кулеба также отметил, что Украина и НАТО имели откровенный разговор относительно того, что процесс ее интеграции не может длиться вечность и обязан иметь определенность и четкость.

Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ. Но мы имеем откровенный разговор с НАТО, что интеграция не может быть бесконечной... Процесс растянулся и растянулся неприлично долго. Все должно иметь свою определенность и четкость. И НАТО и Украина убеждены, что делают друг друга сильнее.

Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.

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