Кіровоградщина за тиждень перебралася з жовтої зони в помаранчеву [ Редактировать ]
Стабільно низькими показниками може похвалитись Кіровоградщина. Приміром, за минулу добу там зафіксували всього шість нових випадків інфікування. А от на Дніпропетровщині - максимальні цифри.
Про карантинні реалії в цих двох регіонах - у нашому сюжеті.
Менш ніж за тиждень Кіровоградщина із жовтої епідемічної зони перебралася в помаранчеву. А все тому, що збільшилась кількість випадків тяжкого протікання хвороби. Коли люди не можуть залишатися вдома і потребують госпіталізації.
Надія Оперчук, головна санітарна лікарка Кіровоградської області:
В Кіровоградській області динаміка рівня госпіталізації перевищує 50% другий день поспіль. На сьогодні рівень завантаженості ліжок з киснем в області 12,3% . Помаранчевий рівень, він не вводить будь-яких додаткових обмежень, він є сигнальним, що ситуація напружується і ускладнюється.
Жителі регіону одразу відчули перші незручності. Одна з них - обмеження на проїзд у громадському транспорті.
Мілана Юхненко, жителька Кропивницького:
Оце стоячих не беруть і буквально люди не понімають, могли б уступить, от ми сьогодні з дитиною стояли довго, нам просто кондуктор каже: дитина довго стоїть, висадила человєка, взяла нас, а так не знаю, чим би ми добрались.
Дніпропетровщина наразі серед лідерів за кількістю нових випадків захворювання на ковід. 371 - впродовж минулої доби. Ще трохи, і область опиниться в червоній епідемічній зоні.
Тетяна Квітницька, заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА:
В Україні цей показник 48-49 % наростання за 2 тижні захворюваності, а в Дніпропетровській області він становить 81 %. Тобто, ми дуже швидко у геометричній прогресії зростаємо по захворюваності на ковід.
Завантаженість ліжок у лікарнях області - близько 45 відсотків, а в головній інфекційній лікарні Дніпра - майже вдвічі більша.
Микола Турчин, гендиректор КНП "Міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Є. Г. Попкової" Дніпровської міськради:
Сейчас 180 коек выделены для больных с ковид. При необходимости мы можем развернуть еще больше мест. Сейчас 154 пациента, из них 4 в отделении интенсивной терапии, а еще трое, к сожалению, находятся на аппарате ИВЛ.
Як і раніше, єдиним способом зупинити пандемію залишається формування колективного імунітету. Аби він з'явився в українців, 80 відсотків з них мають перехворіти або вакцинуватися. Наразі щеплення зробили лише 18 відсотків громадян.
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