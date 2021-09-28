Суперечки між Україною та Угорщиною: Київ скасував засідання міжурядової комісії [ Редактировать ]
Будапешт завдав удару українсько-угорським відносинам, уклавши угоду з російським "Газпромом". Так новий 15-річний контракт між Будапештом та Москвою щодо постачання газу, в обхід української ГТС прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Урядовець зазначив, що Україна відповість на цей крок належним чином. Київ уже скасував засідання міжурядової комісії, що мало відбутися цими днями. А також звернеться до Єврокомісії щодо оцінки відповідності цього договору європейському законодавству в галузі енергетики...
У Будапешті це назвали втручанням у свої внутрішні справи та викликали українського посла до МЗС. Дзеркальний крок зробили і в Києві, аби донести свою позицію угорському послу.
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У відносинах між країнами розгорається новий скандал. І цього разу яблуко розбрату - газ! Угорщина в обхід нашої країни уклала з Росією газовий контракт на 15 років. Відбулося це сьогодні в Будапешті. І за підписаним документом, блакитне паливо Угорщині "Газпром" постачатиме через Сербію та Австрію.
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Київ уже скасував засідання міжурядової комісії, що мало відбутися цими днями.
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