Україна заявила, що дії Угорщини підривають енергетичну безпеку Європи [ Редактировать ]
Українсько-угорський газовий скандал посилюється. Київ та Будапешт дзеркально викликали на "килим" послів. І обмінюються різкими заявами. Україна наполягає, що дії Угорщини підривають енергетичну безпеку всієї Європи.
Наслідками газового контракту Угорщини та Росії вже зацікавилася Єврокомісія. Відповіли на закиди в Росії, кажуть - не порушують нічиїх прав. А міністр закордонних справ Угорщини заявив - документ зворотньої сили немає. Якщо і переглядатимуть його, то не раніше ніж за десять років, як це передбачено контрактом. Далі - пряма мова Петера Сіярто.
Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини:
Я був дійсно здивований, навіть шокований через рішення українського уряду. Газ для будь-якої країни має стратегічне значення. Якщо ми не матимемо газу, то люди не зможуть опалювати будинки та квартири, промисловість зупиниться. Ми співрацюємо з російськими поставниками газу десятиліттями. Останній контракт тривав з 1997 року до позавчорашнього дня. Нам потрібно було ухвалити нову угоду.
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При чому нові домовленості набувають чинності вже з першого жовтня.
Так новий 15-річний контракт між Будапештом та Москвою щодо постачання газу, в обхід української ГТС прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
У відносинах між країнами розгорається новий скандал. І цього разу яблуко розбрату - газ! Угорщина в обхід нашої країни уклала з Росією газовий контракт на 15 років. Відбулося це сьогодні в Будапешті. І за підписаним документом, блакитне паливо Угорщині "Газпром" постачатиме через Сербію та Австрію.
Угода укладена на 15 років. Загальний об'єм – 4,5 мільярди кубічних метрів палива. Більша частина транзиту здійснюватиметься через Сербію. Решта - через Австрію.
Узгодити дебати по Криму, які фактично мали б бути єдиним українським питанням, нашій делегації на цій сесії ПАРЄ не вдалося. Проте депутати намагаються зачепити важливі для України теми в рамках усіх інших дискусій.