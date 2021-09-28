Українсько-угорський газовий скандал посилюється. Київ та Будапешт дзеркально викликали на "килим" послів. І обмінюються різкими заявами. Україна наполягає, що дії Угорщини підривають енергетичну безпеку всієї Європи.

Наслідками газового контракту Угорщини та Росії вже зацікавилася Єврокомісія. Відповіли на закиди в Росії, кажуть - не порушують нічиїх прав. А міністр закордонних справ Угорщини заявив - документ зворотньої сили немає. Якщо і переглядатимуть його, то не раніше ніж за десять років, як це передбачено контрактом. Далі - пряма мова Петера Сіярто.

Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини: