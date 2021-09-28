Віталій Кличко преміював учителів: вручив по 20 тисяч гривень [ Редактировать ]
У столиці преміювали найкращих учителів. По 20 тисяч гривень від мера Києва до професійного свята, яке щорічно відзначають у першу неділю жовтня, отримають понад 800 освітян.
А сьогодні Віталій Кличко нагородив грамотами та відзнаками конкурсантів "Учитель року".
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Професія вчителя, вона дуже важлива, недарма третина бюджету міста Києва, біля 20 мільярдів гривень, складає сфера освіти. Місто побудувало за останні роки 10 найсучашніших шкіл, 33 дитячі садочки і робимо все, навіть в цих складних умовах пандемії, щоб навчання продовжувалось.
по теме
За його словами, для бюджетних установ вартість газу має бути втричі нижчою.
Урочиста церемонія відбулася біля КМДА. Туди привезли й зразки сучасної спецтехніки. За словами мера, Київ цьогоріч спрямував на оновлення рятувального обладнання 32 мільйони гривень.
Решение приняли на заседании Кабмина
Особливо бракує викладачів англійської, математики та географії. Щоб закрити вакансії, приміром, у селах - доводиться вдаватися до нестандартних рішень.
На Кіровоградщині катастрофічно не вистачає вчителів. Шукають викладачів англійської, математики і географії.