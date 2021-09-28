Віталій Кличко нагородив грамотами та відзнаками конкурсантів "Учитель року".

У столиці преміювали найкращих учителів. По 20 тисяч гривень від мера Києва до професійного свята, яке щорічно відзначають у першу неділю жовтня, отримають понад 800 освітян.

А сьогодні Віталій Кличко нагородив грамотами та відзнаками конкурсантів "Учитель року".

Віталій Кличко, міський голова Києва: