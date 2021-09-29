У Бабиному Яру тривають пам'ятні заходи [ Редактировать ]
Сьогодні - День пам'яті жертв Бабиного Яру. Вісімдесяті роковини одного з найжахливіших символів Голокосту - масових розстрілів, що вчиняли гітлерівці у Києві. Першими жертвами нацистів стали пацієнти психічної лікарні імені Павлова - загалом понад 700 людей. А 29-30 вересня 41 року в окупованому місті загарбники масово розстрілювали цивільне населення. За різними даними, тоді загинули від дев'яноста до ста тисяч людей. З них приблизно 65-70 тисяч - євреїв.
У Бабиному Яру нині тривають пам'ятні заходи. Розпочалися вони із символічного запалення вогню, який горітиме упродовж двох днів біля пам'ятника загиблим киянам та військовополоненим. Увечері там відбудеться міжрелігійний захід-молитва. Крім того, сьогодні в усіх українських школах проводять Національний урок до вісімдесятих роковин трагедії.
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А 29-30 вересня 41 року в окупованому місті військові масово розстрілювали цивільне населення. За різними даними, у Бабиному Яру загинули від дев'яноста до ста тисяч людей. З них приблизно 65-70 тисяч - це євреї.
Ризикуючи власним життям, вони рятували євреїв від фашистів. Згодом Ізраїльський парламент надав їм почесне звання Праведників народів світу.
В среду, 29, сентября, в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам
28 сентября в Киево-Печерской лавре богословы, историки и представители общественности почтили 80-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру
На місці, де рівно 80 років тому була відкрита одна з найстрашніших сторінок в історії Другої світової, звучать молитви. Митрополит Антоній править панахиду.