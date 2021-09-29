Сьогодні - День пам'яті жертв Бабиного Яру. Вісімдесяті роковини одного з найжахливіших символів Голокосту - масових розстрілів, що вчиняли гітлерівці у Києві. Першими жертвами нацистів стали пацієнти психічної лікарні імені Павлова - загалом понад 700 людей. А 29-30 вересня 41 року в окупованому місті загарбники масово розстрілювали цивільне населення. За різними даними, тоді загинули від дев'яноста до ста тисяч людей. З них приблизно 65-70 тисяч - євреїв.

У Бабиному Яру нині тривають пам'ятні заходи. Розпочалися вони із символічного запалення вогню, який горітиме упродовж двох днів біля пам'ятника загиблим киянам та військовополоненим. Увечері там відбудеться міжрелігійний захід-молитва. Крім того, сьогодні в усіх українських школах проводять Національний урок до вісімдесятих роковин трагедії.