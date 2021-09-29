В підземних сховищах газу достатньо – Денис Шмигаль [ Редактировать ]
Опалення увімкнуть, щойно середньодобова температура впаде нижче 8-ми градусів. І триматиметься так не менше трьох днів.
Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що країна готова до опалювального сезону на 90 відсотків, а деякі міста навіть на 100. Прем'єр також додав, що в підземних сховищах газу достатньо, аби без проблем пройти опалювальний сезон цього року.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива у нас достатньо, тарифи будуть залишатись стабільними, а програму субсидій ми збільшуємо. Також починаючи з першого жовтня тариф на електроенергію буде збільшено ... буде знижено... перепрошую, до гривні, 44 за кіловат для 80% українських сімей.
Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій України:
Наразі до опалювального сезону підготовлено понад 150 тисяч будинків, що становить близько 99% від загальної готовності. Показник готовності навчальних, медичних та культурних закладів складає також понад 99%.
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