Він наголосив, що країна готова до опалювального сезону на 90 відсотків, а деякі міста навіть на 100.

Опалення увімкнуть, щойно середньодобова температура впаде нижче 8-ми градусів. І триматиметься так не менше трьох днів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що країна готова до опалювального сезону на 90 відсотків, а деякі міста навіть на 100. Прем'єр також додав, що в підземних сховищах газу достатньо, аби без проблем пройти опалювальний сезон цього року.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива у нас достатньо, тарифи будуть залишатись стабільними, а програму субсидій ми збільшуємо. Також починаючи з першого жовтня тариф на електроенергію буде збільшено ... буде знижено... перепрошую, до гривні, 44 за кіловат для 80% українських сімей.

Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій України: