Народный депутат Андрей Деркач обратился к секретарю СНБО Алексею Данилову сообщив о последствиях исполнения преступных приказов. Свое обращение он начал на латинице. Об этом сообща.т "Українські Новини".

"Yasnovelmozhnomu panu Danilovu, zoologu luganskomu, obroki i mzdu sobirayushchemu…", - написал Деркач добавив перевод своего обращения на "человеческий язык".

"Ясновельможному пану Данилову, зоологу луганскому, оброки и мзду собирающему, потоки бурлящие в русло на Банковой направляющему, на СНБО в личине секретаря восседающему, интуристов обслуживающему, людям нашим обиды и воровство чинящему.

Доколе же латынь - суть язык мертвый, а латиница - буквицы заморские; доколе длань секретаря буйствующая на язык украинский санкцию карающую не возложила, да перстом царственным мову родную на латиницу не изменила, на родном государственном языке изъясним факты мракобесия на закон посягающего, узурпацию власти обличающие и членов СНБО юродство выявляющие”, - написал Деркач.

В самом обращении Деркач сообщил, что речь идет о государственной измене и действиях против народного депутата Украины в целях международной преступной группировки. Об этом стало известно из телеграмм-канала нардепа.

"Мною была получена информация, которая свидетельствует про совершение вышеуказанным персонажем особо тяжкого преступления против интересов государства - государственной измены. Гражданин Данилов действовал по просьбе иностранного государства умышленно против народного депутата Украины, тем самым способствуя бизнесменам и политикам - членам международной преступной организации, которые разграбляли и продолжают разграблять наше Государство", - пишет нардеп.

Андрей Деркач заявил, что по информации журналистов-расследователей, введение персональных санкций против него является действиями Данилова в ответ на личную просьбу работников посольства США в Украине, которые лоббируют интересы разоблаченной им и его коллегами международной преступной группировки.

"У Данилова сформировалось ложное представление о том, что прикрываясь коллективной ответственностью всех членов СНБО Украины, он сможет избежать уголовной ответственности за совершенные преступления. Хотелось бы обратить внимание гражданина Данилова на то, что у него есть возможность избежать ответственности, воспользовавшись положением ст. 60 Конституции Украины, а именно: "никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдание и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность". Правда, не факт что эта норма освободит от ответственности в том случае, когда он лично сфальсифицировал материалы для принятия такого приказа", - отмечает Деркач.

По словам нардепа, несмотря на то что по данным из официальных источников СНБО применил к нему санкции по предложению СБУ - на запрос его адвоката в СБУ заявили, что у них отсутствует любая информация компрометирующего характера, которая могла бы стать причиной персональных санкций. Также, нардеп заявил о том что кроме него под санкции несправедливо попали и представители СМИ.

"Я и другие народные депутаты и журналисты-расследователи всегда сотрудничали в своей деятельности с журналистами различных изданий, которые помогали разоблачать и освещать факты международной коррупции и внешнего управления, некоторые из них (News One, ZIK, 112, Strana.UA, Sharij.net, Only News, Эра-Медиа) также попали под "санкционный напал" СНБО Украины, тем самым действия Данилова создали препятствия профессиональной журналистской деятельности, что подпадает под признаки уголовного преступления", - отметил нардеп.