Тихо прийшов, тихо пішов! У Навчальному центрі Держприкордонслужби під Черкасами снайпери підрозділів спеціального призначення складали іспит з американської програми підготовки. Перед цим два тижні бійців поліцейського КОРДу та прикордонного ДОЗОРУ тренували інструктори зі Сполучених Штатів. Рівнем базової підготовки наших спеціалістів іноземці були вражені і навіть самі вирішили дечому повчитись в українців.

Ось так, з необлаштованого місця і з незручного положення, снайперська група має поцілити в мішені. Це лише один з етапів іспиту, який нашим бійцям влаштували американські інструктори. Обличчя силовиків спеціально приховані, адже вони - дійсні снайпери підрозділів спецпризначення. Та й завдання, які дають інструктори, явно не для новачків.

Зараз вони біжать дистанцію в 400 метрів, там визначений пункт, з якого вони мають стріляти, там стоїть мішень, ідея - визволення заручника. Тобто стоїть бандит, за ним - ще одна мішень, це заручник, і з дистанції 400 метрів вони повинні влучити.

Два тижні перед іспитом шістнадцять бійців поліцейського КОРДУ та прикордонного підрозділу ДОЗОР проходили підготовку за програмою спецпризначенців США. Снайперів навчали не тільки влучно стріляти, а й тактиці та вмінню орієнтуватись в різних ситуаціях, чи навіть розгадувати логічні ребуси. Щоправда на іспиті, коли час обмежений, саме останні вправи до снаги не всім.

Ця снайперська пара працює в поліцейському спецпідрозділі КОРД. Хлопці кажуть, почули про цю програму і самі захотіли перевірити свої сили.

Снайпер спецпідрозділу КОРД:

Складно ….чим ? Стріляти, думати, запоминать інформацію. Вы должны знать…ну посчитать ветер, знать баллистический коофициент свой , поправку посчитать ….очень много всего.

Загалом іспит складається з чотирьох етапів і прицільна стрільба - одна з найголовніших складових екзамену. Досвід іноземних партнерів неоцінений, кажуть наші силовики.

Максим Балагура, начальник 10-го мобільного загону ДОЗОР:

Окрім високоточної стрільби, спостереження є дуже важливим заходом під час будь-яких масових заходів, спостереження за натовпом призводить до того, що ми можемо попереджувати будь-які злочини, які готуються.

На вишкіл приїхав і радник посольства США Тревіс Брукс. Подивившись на підготовку наших снайперів, він зауважив, що американцям теж є чого повчитись в українців.

Тревіс Брукс, радник посольства США з правоохоронних питань:

Це відкритий діалог, це не щось таке, що американські інструктори приїхали і показали все, як робити і це беззаперечно має братися все на озброєння.

Іспит українські бійці склали майже на відмінно. Але їхні результати - це вже інформація, яка не підлягає розголошенню.