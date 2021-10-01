Через "Північний потік-2" не проганятимуть газ цієї зими [ Редактировать ]
Сертифікація російсько-німецького газогону "Північний потік-2", імовірно, буде затяжною. Такими очікуваннями поділився один із партнерів "Газпрому" в ЄС.
Глава концерну Uniper Клаус-Дітер Маубах зазначив - вважає, що сертифікація газопроводу затягнеться настільки, що цієї зими через "Північний потік-2" газ проганяти не почнуть. Нагадаю, "Північний потік-2" протяжністю в 1200 кілометрів добудували.
І нині триває процес його сертифікації німецьким регулятором - він може затягнутися до чотирьох місяців. У разі схвалення газогону, орган ще повинен надіслати проєкт рішення до Європейської комісії.
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