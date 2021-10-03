Питання "Хто вбив Павла?" так і залишилось без відповіді

Два роки тому МВС голосно звітувала про успішне розслідування резонансного вбивства Павла Шеремета. Тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив аудіо- та відеозаписи у цій справі. Тоді - одразу затримали кількох підозрюваних. При чому їхні особи - були несподіваними. Музикант - Андрій Антоненко, лікарка - Юлія Кузьменко та волонтерка Яна Дугарь. Докази проти них не були однозначними. Тож справа почала розвалюватись... Один за одним суд відпускав підозрюваних з-під варти. А цього тижня - пом'якшив запобіжний захід Антоненку. То чому через п'ять років досі невідомо хто ж вбив Шеремета? І як почуваються на волі ті, кого звинувачують у вбивстві - розкаже Інна Томіна.

З родиною, друзями та гітарою. Свій п'ятдесятий день народження музикант, підозрюваний у вбивстві Павла Шеремета, Андрій Антоненко - зустрічає не в СІЗО. А на сцені.

Андрій Антоненко музикант, підозрюваний у справі Павла Шеремета:

Важко уявити своє життя без друзів, без таких емоцій і взагалі без людей. Сьогодні показали, як люди вміють вболівати, як вміють кохати, і як люди вміють реагувати на несправедливість.

Концерт до ювілею Антоненка друзі готували заздалегідь. Та чи вдасться його відсвяткувати? - До останнього не знав ніхто. Бо Ріфмастер мав лишатися вдома - цілодобово. Та на початку тижня суд пом'якшив домашній арешт - до нічного.

Олександр Гагаєв, друг Андрія Антоненка:

Сценарій ось цей, який у мене у руках, я сьогодні закінчив о 12 ночі. Ми його переписували 85 разів, бо Андрій вийшов і це клас.

Майже не вірила в те, що побачить чоловіка-іменинника в пабі, і його дружина.

Світлана Антоненко, дружина Андрія Антоненка:

Я навіть зранку розгубилася, він вдома, така дата і концерт, ну просто класно!

На святковий вечір до Антоненка прийшли й ті, кого музикант бачить щотижня в суді. Друга підозрювана - Юлія Кузьменко:

Юлія Кузьменко, кардіохірург, підозрювана у справі Павла Шеремета:

Стали майже родиною, ми радіємо кожній події, будь-якій, яка відбувається у нас у всіх у житті. Ми вміємо вже радіти, бо знаємо цьому ціну.

Ціну свободи - вони дізналися в грудні 2019 року. Тоді керівництво МВС вийшло з екстреною заявою:

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ (2014-2021):

Сьогодні головне слідче управління Національної поліції затримало підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета.

Серед доказів - представили фото, відео з камер стеження та прослуховування телефонів затриманих. За версією слідства, київський музикант, Андрій Антоненко, у справі убивства Шеремета фігурує як організатор. Волонтерка Яна Дугарь - фотографувала вуличні камери напередодні вбивства, а лікарка Юлія Кузьменко, разом з Антоненком, начебто, закладала вибухівку під авто.

Особа жіночої статі наближається до автомобіля Павла Шеремета, оглядається навколо, дістає з пакунка імовірний вибуховий пристрій та підкладає його під автомобіль.

Слідство мало чотири мотиви злочину, але взяло за основу один: дестабілізація ситуації в державі шляхом убивства відомої особи. Чимало активістів і волонтерів не повірили в публічні заяви, і називали справу - "шитою білими нитками".

Ігор Чаленко, політичний експерт:

Те, що тоді відбулося, в грудні 19 року, я думаю, що воно повністю зламало справу. Очевидно, що тоді новий президент поставив завдання, знайдіть мені швидко вбивць Шеремета. І, я думаю, це навіть не Аваков, це десь середній рівень... і була сконструйована така версія, створені псевдодокази й подані до суду.

Так це чи ні? - У доказах сторін із 20 року розбирається Шевченківський суд. І наразі без прогресу. До слова, до засідань долучили присяжних. Днями у справі відбулася виїзна експертиза про вибухівку.

Михайло Тішин, прокурор:

Експерт встановив, що маса вибухової речовини у тротиловому еквіваленті, що використовувався у вибуховому пристрої під час вибуху авто, складає 478,4 грама. Цим було встановлено, що вибуховий пристрій був наполовину заповнений вибуховою речовиною.

Усі троє обвинувачених причетність до злочину - відкидають. І надають свої аргументи. Приміром, телефон Юлії Кузьменко в момент вибуху був - в іншому кінці Києва. Окрім того, щоб дізнатися, чи могла підозрювана так швидко, як видно на кадрах, прикріпити вибухівку - адвокати запросили експеримент.

Тарас Безпалий, адвокат Юлії Кузьменко:

Ну хотіли зрозуміти де вона ділась, куди вона пішла і таке інше. І знову ж таки, хотілось зрозуміти, а яким чином взагалі можна підкласти вибухівку під автомобіль, враховуючи його кліренс.

Слідчі для експерименту підірвали дві автівки марки "Ваз", помістивши їх у невелику яму. Та ці машини відрізняються за усіма технічними параметрами від кросовера Шеремета.

Тарас Безпалий, адвокат Юлії Кузьменко:

В моєму розумінні, треба взяти таку ж "Субару VХ", зробити ті ж самі умови, і його підірвати по друге, якщо ми пам'ятаємо, автомобіль Шеремета був підірваний під час руху і на бруківці. Тобто ми вбачаємо в цьому певні порушення і відсутність чистоти експерименту.

Окрім того, безліч запитань є до візуальних висновків. За словами адвокатів, усі троє підозрюваних не надто схожі на людей, які є на поліцейських кадрах.

Тарас Безпалий, адвокат Юлії Кузьменко:

Тобто на 15 відсотків Кузьменко збігається, з тією особою, яка зображена на відео. По Ріффу, якщо я не помиляюсь 35-40 відсотків, що це може бути Ріфф.

Докази обвинувачення - суд вже розглянув. 18 жовтня - захист представить свої. Потім буде етап слухання свідків, і дебати. Тобто процес рухається - швидко.

Тарас Безпалий, адвокат Юлії Кузьменко:

Суд настільки швидко розглядає, що я у своїй практиці таких прецедентів не пам'ятаю.

Пильно стежать за тим, як триває суд у справі Шеремета, на Банковій. Президент зізнається, що знає всі головні подробиці розгляду.

Володимир Зеленський, президент України:

Я не втручаюсь в діяльність правоохоронних органів і в діяльність суду, але я скажу вам відверто, я знаю детально, що відбувається. І мені не все одно. Якщо незаконно засуджено було цих людей, і якщо вони незаконно перебували за ґратами - мені не все одно.

Та навіть показав журналістам телефонне листування з Яною Дугарь. Тоді ж він додав, що Арсен Аваков, який безкомпромісно був упевнений в доказах, піде з посади, якщо невинуватість Антоненка, Дугарь і Кузьменко доведе суд. Та Аваков вже не міністр, а його наступник - справу не коментує.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Дочекаймось цих результатів, і після цього вже будуть зроблені необхідні висновки щодо роботи і якості правоохоронної системи.

Ігор Чаленко, політичний експерт:

Коли іде прямий контакт з обвинувачуваними - це показує насправді, що в самому офісі президента опосередковано підтверджують помилковість тодішніх рішень.

Однак, після закриття чи виправдального вироку для Антоненка, Дугарь і Кузьменко - головні запитання залишаться: хто і навіщо убив Павла Шеремета?