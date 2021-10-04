Xiaomi провели презентацию смартфонов-флагманов Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro в Украине.

Производитель акцентировал внимание на новейшую фотокамеру с разрешением 108 Мп, которая позволяет делать более качественные фотоснимки и обладает возможностью макрофокуса.

Новинка построена на базе топовых процессоров Snapdragon 888 (Xiaomi 11T Pro) и Dimensity 1200 (Xiaomi 11T). Оба чипа работают в сетях Wi-Fi 6 и поддерживают протоколы Bluetooth 5.2 с NFC.

Обе модели практически одинаковые внешне, ключевая разница заключается только в принципиально разных процессорах. Чип MediaTek Dimensity 1200 изготовлен по 6-нм техпроцессу, Qualcomm Snapdragon 888 по 5-нм.

Изображение смартфона выводится на большое 6,67-дюймовый экран с матрицей AMOLED с TrueColor для высокоточной цветопередачи. Также есть поддержка высокой частоты обновления экрана в 120 Гц, а также защитное стекло Gorilla Glass Victus.

Смартфоны будут продаваться в нескольких модификациях. Xiaomi 11T 8/256 ГБ и 12/256 ГБ будут доступны по цене 19 999 грн и 21 499 грн соответственно. При этом с 30 сентября по 10 октября 2021 года будет действовать акция, которая предполагает кэшбек в размере 4000 грн.

Вместе с флагманами была представлена более доступная версия Xiaomi 11 lite 5G NE на процессоре среднего сегмента Qualcomm Snapdragon 778G. Комплектация стандартная для подобного уровня смартфона Xiaomi.

Смартфон продается в нескольких версиях: 6/128 ГБ (10 999 грн), с 7 по 8 октября его стоимость будет снижена до 9 499 грн, 8/256 ГБ доступен по цене 12 999 грн, а 8/128 ГБ на 1000 грн дешевле.

Xiaomi Pad 5 и Mi Smart Band 6 NFC

Вместе со смартфонами были представлены планшеты Xiaomi Pad 5 и новое поколение фитнес-браслетов Smart Band 6 NFC.

Новый Xiaomi Pad 5 получил 11-дюймовый дисплей с поддержкой частоты 120 Гц (как у iPad Pro), производительным процессором Snapdragon 860 и емким аккумулятором на 8720 мАч.

Планшет с памятью 6/128 ГБ будет стоить 10 999 грн, а в период с 7 по 8 октября по уменьшенной стоимости — 9 999 грн.

Новые "умные" часы Mi Smart Band 6 NFC, как следует из названия, обзавелись модулем бесконтактных платежей NFC и доступны по цене 1 599 грн. Плюс ко всему Xiaomi Mi Band 6 умеет отслеживать уровень кислорода в крови SpO2, мониторить сон и стресс, параметры активности с высокой точностью.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Xiaomi избавились от бренда Mi спустя 10 лет. Также ранее Xiaomi развеяли миф о прошивке MIUI 13.