Демонстранти закликали політичне керівництво Каталонії продовжувати курс на відокремлення від Мадрида.

У Барселоні десятки тисяч людей влаштували ходу з нагоди четвертої річниці референдуму за незалежність Каталонії. Минулося без сутичок.

Нагадаю, офіційний Мадрид визнав проведення цього референдуму та його результати неконституційними. Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон перебуває на Сардинії в Італії.

Сьогодні на судовому слуханні там вирішуватимуть, чи видавати його Іспанії. Демонстранти закликали політичне керівництво Каталонії продовжувати курс на відокремлення від Мадрида.