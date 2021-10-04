У Барселоні відбувся мітинг за незалежність Каталонії [ Редактировать ]
У Барселоні десятки тисяч людей влаштували ходу з нагоди четвертої річниці референдуму за незалежність Каталонії. Минулося без сутичок.
Нагадаю, офіційний Мадрид визнав проведення цього референдуму та його результати неконституційними. Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон перебуває на Сардинії в Італії.
Сьогодні на судовому слуханні там вирішуватимуть, чи видавати його Іспанії. Демонстранти закликали політичне керівництво Каталонії продовжувати курс на відокремлення від Мадрида.
по теме
У Черкасах сотні ветеранів АТО та ООС провели акцію протесту на знак незгоди з арештами їхніх побратимів. Найбільше ветеранську спільноту сколихнуло затримання колишніх бійців "АЗОВУ" Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша.
Люди виходять на мітинги в більш як тисячі міст по всьому світу. А в Берліні до акції приєдналася... Ґрета Тунберг.
Вони закидали силовиків камінням, у відповідь ті застосували сльозогінний газ.
Подекуди протести стрімко переросли у сутички з поліцією. Мітингарі жбурляли в правоохоронців пляшками та камінням.
Під час трусу в оселі грабіжника виявили чималий арсенал зброї. Зокрема, два протитанкових гранатомети, гранату, рушницю, пістолет й інструменти для зламування замків.