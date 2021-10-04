На Сході зафіксували чотири ворожі атаки [ Редактировать ]
На Донбасі за минулу добу чотири ворожі атаки. Втрат серед українських армійців немає.
Супротивник бив у напрямку Лебединського з протитанкових та автоматичних гранатометів. А біля Водяного обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
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