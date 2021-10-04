Україна займає дев'ятнадцяте місце за кількістю смертей від ковіду у світі [ Редактировать ]
"Помаранчевій" зоні карантину за ковідними показниками відповідають уже сім областей України: Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька. Про це свідчать оновлені дані від МОЗу. А Львів, за словами міського голови Андрія Садового, уже впритул наблизився до "червоної" зони.
За попередню добу в Україні - майже п'ять тисяч заражень ковідом. Від ускладнень померли 114 людей. Ушпиталили понад дві тисячі інфікованих. Одужало - удвічі менше. За даними ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна - на 19 місці за поширенням і кількістю смертей від ковіду.
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