Український хакер завдав збитків іноземним компаніям на 150 мільйонів доларів [ Редактировать ]
Збитків на понад 150 мільйонів доларів завдав український хакер іноземним компаніям. Кіберполіція із залученням колег з Інтерполу та Європолу викрила 25-річного чоловіка в поширенні вірусу-шифрувальника.
Він зламував комп'ютери та розсилав вірусні листи на корпоративні електронні поштові скриньки. За відновлення доступу до комп'ютера вимагав гроші. У зловмисника вилучили техніку, автівки та 360 тисяч доларів готівкою. Окрім цього, на криптогаманцях заблокували майже півтора мільйона доларів.
Анна Селезньова, старший інспектор з особливих доручень Департаменту кіберполіції Нацполіції України:
Загалом хакер здійснив атаки на понад 100 іноземних компаній у Північній Америці та країнах Європи. Серед потерпілих - відомі світові енергетична та туристична компанії, а також розробники техніки. Чоловікові може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.
по теме
Якщо ви коли-небудь отримували таке смс, будьте впевнені, на вас полюють кібер-злочинці. Майже 50 тисяч ошуканих українців звернулися до правоохоронців з початку року.
Тільки з початку цього року в поліцію звернулись майже 50 тисяч ошуканих українців. Чи впевнені ви, що ваші електронні гроші ще на вашому рахунку? І як одним натиском комп’ютерної мишки можна втратити всі збереження?
6000 аккаунтов Coinbase подверглись атаке социальной инженерии
Жителям Украины напомнили о том, что самой распространенной схемой интернет-мошенничества остается продажа несуществующих товаров
В Україні тотальний розпродаж підробних Ковід - сертифікатів. На Івано-Франківщині "бізнес" у туристичній агенції розгорнув місцевий житель. Разом зі спільницею штампував довідки й надсилав їх поштою замовникам. Ціна такого документа становила трохи більше ніж півтори тисячі гривень.