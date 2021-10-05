У зловмисника вилучили техніку, автівки та 360 тисяч доларів готівкою.

Збитків на понад 150 мільйонів доларів завдав український хакер іноземним компаніям. Кіберполіція із залученням колег з Інтерполу та Європолу викрила 25-річного чоловіка в поширенні вірусу-шифрувальника.

Він зламував комп'ютери та розсилав вірусні листи на корпоративні електронні поштові скриньки. За відновлення доступу до комп'ютера вимагав гроші. У зловмисника вилучили техніку, автівки та 360 тисяч доларів готівкою. Окрім цього, на криптогаманцях заблокували майже півтора мільйона доларів.

Анна Селезньова, старший інспектор з особливих доручень Департаменту кіберполіції Нацполіції України: