Поліція затримала зловмисників, які викрали чоловіка на Вінничині [ Редактировать ]
На Вінниччині затримали трьох зловмисників, які викрали чоловіка. Погрожуючи зброєю, вони силою змусили жертву сісти в автівку і вивезли за місто. Побили, відібрали гроші та речі. Нападників затримали. За словами поліції, усі затримані вже мали судимість.
Андрій Дамзін, начальник Управління карного розшуку ГУ Нацполіції України:
На даний час особи в скоєнні злочину зізналися, перебувають в ізоляторі тимчасового утримання, де їм оголошено підозру у скоєнні даного злочину. Особам загрожує позбавлення волі до 10-ти років з конфіскацією майна.
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