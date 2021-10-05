В морской порт Одессы прибыл ледокол James Clark Ross, который был куплен Украиной у Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Судно сейчас находится под украинским флагом. В скором времени ледокол будет официально представлен журналистам и получит новое название.

В следующие недели продлится оформлению необходимых документов и техническая инвентаризация судна. После состоится официальное представление ледокола для медиа и будет объявлено его новое название.

Отмечается, что судно шло из Дании в Украину через Северное, Средиземное и Черное море. Известно, что планируется время для экскурсионного посещения корабля. Собственный океанографический ледокол открывает целый ряд новых возможностей для украинской науки и ученых.

Фото: Минобразования

Ранее мы писали, что в акваторию Черного моря для проведения антарктических миссий вошел исследовательский корабль James Clark Ross. Как пишет Twitter-блог Yörük Işık, отслеживающий корабли, проходящие через Босфор, корабль прошел пролив, и направлялся из датского порта Фредериксхавн в Одессу.

Кроме того, украинские полярники готовятся получить британский ледокол "Джеймс Кларк Росс". Акт о покупке судна был подписан Национальным арктическим научным центром, этот ледокол в 1996 году доставил экспедицию украинских полярников до арктической станции "Академик Вернадский".

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