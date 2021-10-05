Білорусь виходить з угоди з Євросоюзом про реадмісію, тобто повернення нелегалів. Це рішення схвалили обидві палати білоруського парламенту. Ініціював його Олександр Лукашенко, цитую - "у відповідь на недружні дії, до яких вдалися ЄС і країни-члени щодо Білорусі".

Договір про реадмісію Мінськ та Брюссель підписали торік у січні. Він визначав механізм передання, приймання та повернення осіб, які підпадають під депортацію.