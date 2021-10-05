Білорусь виходить з угоди про реадмісію з Євросоюзом [ Редактировать ]
Білорусь виходить з угоди з Євросоюзом про реадмісію, тобто повернення нелегалів. Це рішення схвалили обидві палати білоруського парламенту. Ініціював його Олександр Лукашенко, цитую - "у відповідь на недружні дії, до яких вдалися ЄС і країни-члени щодо Білорусі".
Договір про реадмісію Мінськ та Брюссель підписали торік у січні. Він визначав механізм передання, приймання та повернення осіб, які підпадають під депортацію.
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За минулу добу з боку Білорусі до Польщі намагалися прорватися майже півтисячі нелегалів
Після запровадження Євросоюзом нового пакета санкцій проти Білорусі, Лукашенко заявив, що Мінськ не контролюватиме потік біженців, наркотиків і зброї на кордоні з ЄС.
Це пів тисячі армійців і спецтехніка. Польський прем'єр заявив, що його країна має справу з добре організованою акцією, керованою з Мінська та Москви.
Загалом, Вільнюс має плани побудувати загорожу завдовжки 502 кілометри - через стрімке збільшення потоку нелегальних мігрантів із білоруської території.
Ініціював його Олександр Лукашенко "у відповідь на недружні дії, до яких вдалися ЄС і країни-члени щодо Білорусі".
За два роки мають повністю переобладнати сотні кілометрів державної межі з Росією та Білоруссю. Щоправда, запрацює все це, якщо будуть гроші. Скільки просять на амбітні плани? І в чому полягає "інтелектуальність" рубежу?