Війна на Донбасі: ворог обстріляв Новотошківське та Красногорівку [ Редактировать ]
На Донбасі за минулу добу три ворожі атаки. Унаслідок обстрілу один військовий поранений.
Ворог бив у напрямку Новотошківського та Красногорівки. Накривав із протитанкових та автоматичних гранатометів.
А біля Трьохізбенки й зі стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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