В Киев приехал президент Германии: какая цель визита [ Редактировать ]
В среду, 6 октября, в Украину прибыл президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.
"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев", - сообщили в посольстве.
Он также 6 октября посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года.
После у лидера Германии запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра.
Ранее мы писали о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг слухи о том, что Украина и другие страны могут потерять безвизовый режим с Евросоюзом.
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