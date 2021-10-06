В среду, 6 октября, в Украину прибыл президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев", - сообщили в посольстве.

Он также 6 октября посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года.

После у лидера Германии запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра.

Ранее мы писали о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг слухи о том, что Украина и другие страны могут потерять безвизовый режим с Евросоюзом.

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